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21 июля 2026 в 12:32

Виноградный сок и две ложки муки: через 40 минут на столе грузинское чудо — пеламуши

Фото: D-NEWS.ru
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Если любите насыщенные фруктовые десерты, пеламуши точно ваш вариант. Сок из сладкого красного винограда увариваю с кукурузной и пшеничной мукой до состояния густого крема. Получается нежная, упругая текстура, которую идеально дополняет хрустящая крошка грецкого ореха.

Ингредиенты

Виноградный сок — 1 л, кукурузная мука — 90 г, пшеничная мука — 30 г, грецкие орехи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в кастрюле из нержавейки нагреваю половину виноградного сока. Вторую половину оставляю холодной. В миске смешиваю кукурузную и пшеничную муку, постепенно вливаю холодный сок и тщательно размешиваю венчиком, чтобы не было комочков. Затем вливаю немного горячего сока из кастрюли, перемешиваю и отправляю всю массу обратно в кастрюлю на плиту. Довожу до кипения на сильном огне, постоянно мешая деревянной ложкой, а когда запузырится, убавляю огонь до минимума и варю 15–20 минут до консистенции густого заварного крема. Горячий пеламуши разливаю по пиалам, посыпаю измельченными грецкими орехами и даю полностью остыть при комнатной температуре в течение пары часов. Можно подавать прямо в формочках или перевернуть как желе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

На выходе получилась плотная, блестящая масса, которую можно есть ложкой. Меня поразило, насколько это сытно: пара ложек пеламуши заменяет полноценный перекус. Мой совет: не жалейте орехов, их хруст отлично оттеняет виноградную сладость.

Проверено редакцией
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