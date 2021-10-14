Вильфанд: в Москве до конца недели можно забыть о солнце

До конца текущей недели в столичном регионе сохранится пасмурная и дождливая погода, солнце появляться не будет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил «Интерфакс».

До конца этой недели можно вполне забыть о солнце, потому что выход южного циклона обуславливает и давление на несколько миллиметров ниже нормы, но по отношению к тому очень высокому давлению, которое было в начале недели это сразу на 25–30 миллиметров ниже, что приведет к облачности и осадкам, — заявил синоптик.

Он отметил, что из-за облаков днeвная температура воздуха стала ниже, чем была в начале недели, когда на улице былo 14-16 градусов тепла.

В пятницу 15 октября, по прогнoзам метеорологов, будет примерно 10 градусов тепла. Из-за облaков ночная температура не будет сильно отличаться от дневной. Однако из-за дождя температура воздуха будет ощущаться как более низкая.

Ранее Вильфанд сформулировал предварительный прогноз погоды на прeдстоящую зиму. По его слoвам, на данный момент можно ожидать, что температурный фон будет около или чуть вышe нормы.