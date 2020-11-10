Вильфанд предупредил россиян о серьёзном похолодании

https://static.news.ru/photo/3d24b174-23a9-11eb-ba8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей центральной и северной частей России ждёт нормальная для середины ноября погода, а в южных регионах будет холоднее нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Астраханской области будет около нуля днём и ниже нуля ночью. Также к 14 ноября заметно похолодает в Нижегородской области, Башкортостане, Саратовской области, передаёт РИА Новости.

К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на два-четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на шесть-семь градусов. Это будет обусловлено антициклоном, — сказал синоптик.

В Санкт-Петербурге, Москве и соседних областях погода будет характерной для ноября.

На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям, то есть пришёл наконец-то ноябрь. Ночью слегка отрицательные значения, днём небольшие положительные до трёх-четырёх градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус пяти градусов... Осадков не ждём, потому что будет преобладать область высокого давления, — добавил Вильфанд.

Также похолодания стоит жать жителям Урала.

Как писал NEWS.ru, Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.