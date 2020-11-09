Атмосферное давление на этой неделе в Москве и ЦФО превысит норму

https://static.news.ru/photo/f68a9310-22bc-11eb-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Центральная Россия на этой неделе будут находиться в области повышенного атмосферного давления. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшую неделю Москва и Центральная Россия будут находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклона, — цитирует его РИА Новости.

Тишковец добавил, что это приведёт к тому, что показания барометров продолжат расти. Они достигнут почти 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормального.

По его мнению, при таком высоком атмосферном давлении осадков будет мало и надежды на формирование снежного покрова не оправдаются. Снег, если и пойдёт, то мокрый, с дождём. Он будет тут же таять.

Как писал NEWS.ru, аномально тёплая погода будет держаться в Центральной России до второй декады ноября, после чего прогнозируется заметное похолодание.

Синоптики напомнили, что минувший октябрь стал рекордно тёплым в ряде городов Центральной России. По предварительным прогнозам, в середине ноября вновь будет пробиваться атлантическое тепло.