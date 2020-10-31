Синоптики сообщили, когда ждать сильного похолодания в Центральной России

Аномально тёплая погода будет держаться в Центральной России до второй декады ноября, после чего прогнозируется заметное похолодание.
Согласно данным Центра погоды «Фобос», в ближайшее время столбики термометров в центре страны покажут экстремальные для этого периода 10–11 градусов тепла, затем температура немного понизится.
По-настоящему серьёзное похолодание прогнозируется только в начале второй декады, но оно окажется непродолжительным, — сообщили синоптики.
Синоптики напомнили, что минувший октябрь стал рекордно тёплым в ряде городов Центральной России. По предварительным прогнозам, в середине ноября вновь будет пробиваться атлантическое тепло,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима в России будет холоднее, чем годом ранее, однако окажется неоднородной.