Вильфанд пообещал россиянам жаркую погоду в ближайшие дни

В центре и на северо-западе европейской части России, Поволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока в ближайшие дни прогнозируется тёплая погода с отклонениями от нормы на 7–15 градусов. Особенно жарко может быть в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Якутии, где столбики термометров достигнут 30-градусной отметки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил , что заметные аномалии ожидают Якутию. Там воздух будет прогреваться до плюс 31 градуса на протяжении пяти дней.

Что касается регионов Центрального федерального округа, там температура окажется выше климатической нормы на 7–8 градусов, температурный фон останется в диапазоне 29–33 градуса тепла. Жара ожидает ряд регионов Поволжья, Урала, Сибири и северо-запада Европейской России.

Ранее диетолог рассказал, что нельзя пить в жару.