Виктор Бут заявил, что хотел бы пойти добровольцем в зону СВО

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Виктор Бут

Россиянин Виктор Бут, освобожденный 8 декабря из американской тюрьмы, заявил, что всецело поддерживает проведение специальной военной операции на территории Украины. В беседе с членом комитета Госдумы по международным делам Марией Бутиной для канала RT он признался, что и сам пошел бы добровольцем на фронт, если бы у него были соответствующие навыки и возможности.

Я всецело поддерживаю [проведение специальной военной операции на Украине]. Если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем, — сказал Бут.

По его мнению, военные действия на Украине надо было начинать в 2014 году. Бывший заключенный заявил, что для этого были предпосылки, указав, что по американским телеканалам CNN и Fox News показывали жителей Харькова, Одессы и Донбасса, которые несли огромный триколор и кричали: «Россия!». Тем не менее он отметил, что на тот момент Россия не была готова к столкновению с Украиной.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби. Бывший президент США Дональд Трамп назвал его позором для страны, так как сделка не равнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений.

Россиянин находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и за материальную поддержку терроризма. Бут вину не признал.