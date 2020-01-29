Иностранцы смогут гостить в России в течение шести месяцев, если получат туристическую визу. Соответствующие поправки в закон готовит МИД РФ.
При этом саму визу туристы смогут оформить на основании брони гостиницы. Нововведение будет распространяться на представителей всех стран,
По мнению экспертов, либерализация въезда в РФ, а в настоящее время виза выдается на срок до месяца, приведёт к увеличению притока иностранных туристов на 10–30%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток. В перечень вошли 53 страны, в том числе все страны Евросоюза.
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