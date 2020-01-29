https://static.news.ru/photo/39f91df2-4248-11ea-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Иностранцы смогут гостить в России в течение шести месяцев, если получат туристическую визу. Соответствующие поправки в закон готовит МИД РФ.

При этом саму визу туристы смогут оформить на основании брони гостиницы. Нововведение будет распространяться на представителей всех стран, сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов, либерализация въезда в РФ, а в настоящее время виза выдается на срок до месяца, приведёт к увеличению притока иностранных туристов на 10–30%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток. В перечень вошли 53 страны, в том числе все страны Евросоюза.