Ветеринар усмотрел радиационное заражение в массовой гибели птиц в Ростове Ветеринар Шеляков связал массовую гибель птиц в заповеднике «Ростовский» с радиацией

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Массовая гибель птиц в заповеднике «Ростовский» может быть связана с радиацией, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. При этом эксперт уточнил, что в любом случае для такого происшествия нужны очень серьезные причины.

Можно предположить, что местность поражена из-за радиоактивности, ведь птицы куда более восприимчивые организмы. В данном случае должны разобраться ветеринарные и санитарные государственные службы, возможно, следует подключить прокуратуру. Происшествие серьезное и может быть опасно для людей, — заявил Шеляков.

Ветеринар добавил, что птицы не едят с земли, поэтому для отравления химикатами их концентрация на почве должна быть огромной. Кроме этого, он не исключил версию, что перелетные птицы сбиваются с курса из-за радиочастотных вышек и погибают из-за отсутствия навигации. Шеляков добавил, что птиц также может поразить новый вирус.

Накануне замдиректора по научной работе заповедника «Ростовский», орнитолог Александр Липкович сказал, что в охранной зоне заповедника обнаружено более 500 мертвых чаек хохотуний, 64 погибшие черноголовые хохотуньи. Последний вид внесен в Красную книгу России. Кроме того, в заповеднике нашли павшие лисы и зайцы.

Кандидат сельскохозяйственных наук и руководитель заповедника Людмила Клец NEWS.ru заявила, что анализы питомцев оказались чистыми.