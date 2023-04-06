«Анализы чистые»: директор заповедника «Ростовский» о массовой гибели птиц Директор заповедника «Ростовский» объяснила массовую гибель птиц выбросом химикатов

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После массовой гибели птиц в заповеднике «Ростовский» экспертиза ничего не показала, анализы питомцев оказались чистыми, сообщила NEWS.ru кандидат сельскохозяйственных наук и руководитель заповедника Людмила Клец. По ее словам, произошедшее могло быть вызвано чрезмерным использованием химических препаратов.

Экспертиза ничего не выявила, все анализы чистые. По предположениям, гибель диких птиц случилась из-за бесконтрольного использования химических препаратов, которые разбрасывают по фермерским полям, — рассказала руководитель заповедника.

Клец подчеркнула, что подобные инциденты происходят не только на территории России.

Это системная беда, — добавила она.

Накануне замдиректора по научной работе заповедника «Ростовский», орнитолог Александр Липкович сказал, что в охранной зоне заповедника зафиксировали случаи массовой гибели редких птиц. По его словам, было обнаружено более 500 мертвых чаек хохотуний, 64 погибшие черноголовые хохотуньи. Последний вид внесен в Красную книгу России. Кроме того, в заповеднике нашли павшие лисы и зайцы.

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