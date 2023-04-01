В Московском зоопарке отравили кондора Кузю

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Андский кондор

Неизвестные посетители Московского зоопарка могли отравить кондора Кузю, сообщила в Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова. По ее словам, кондора обнаружили лежащим в поилке, он дергался в судорогах и не поднимал головы. Кузе оперативно оказали первую помощь, сделали гастроскопию, промыли желудок, ставили капельницы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему предстоит пройти длительный курс лечения, рассказала Акулова.

Мы предполагаем, что кто-то из посетителей его отравил: наши сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решетку какую-то еду. <...> Сейчас Кузя находится в тяжелом состоянии, — написала директор зоопарка.

Сотрудники службы безопасности зоосада проверяют записи с камер, чтобы установить личности отравителей Кузи. Акулова напомнила, что кормить животных в зоопарке строго запрещено, за исключением контактной площадки и специальных автоматов с кормом на берегах прудов.

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