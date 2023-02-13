Ветеринар рассказал о реабилитации найденных под завалами в Турции животных Ветеринар Шеляков: реабилитация найденных под завалами животных похожа на человеческую

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Турции под завалами после землетрясения продолжают находить не только людей, но и раненых животных, которым требуется реабилитация. Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал «Слову и Делу», что этот процесс сравним с реабилитацией человека: процесс восстановления должен быть медленным, это позволит ослабленному организму набраться сил. Кроме того, нельзя сразу кормить спасенного питомца из-за слабости организма.

Как правило, реабилитацией занимаются ветеринарные врачи. Потому что помимо голода, стресса, переохлаждения, бывают физические факторы: травмы и переломы. Надо тщательно осмотреть животное, нельзя сразу просто взять и накормить. Чаще всего делаются инвазионные терапии, капельницы, - пояснил врач.

Он отметил, что с каждым часом шансов на спасение из-под завалов после землетрясения остается все меньше. Животные могут провести без воды и еды около недели, как и люди. Но если у питомца перелом или повреждены внутренние органы, сроки заметно сокращаются.

Если организм в хорошем состоянии, без воды он сможет прожить около недели, без еды — около месяца. Ну без еды, если есть неограниченный доступ к воде. При этом мы говорим о том, что животное упитанное, не декоративное. Например, у йорков и чихуа очень быстро «садится батарейка». Но в целом я бы сказал, что речь идет максимум о неделе выживаемости в условиях таких катастроф. Потому что, как правило, когда это происходит, нет воды, – заключил Шеляков.

В Турции спустя 126 часов после землетрясения в Диярбакыре из-под завалов достали двух маленьких щенков вместе с их мамой-собакой. В Сети появились кадры, на которых спасатели бережно передают друг другу чудом выживших животных.