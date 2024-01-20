Ветеринар рассказал, какие ужасы мог пережить брошенный на морозе кот Твикс Ветеринар Шеляков: кот Твикс мог умереть из-за остановки сердца на фоне стресса

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Выброшенный проводником РЖД на морозную улицу кот Твикс мог умереть от сердечной недостаточности на фоне стресса, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его мнению, домашнее животное могло упасть с высоты или его покалечили хулиганы.

Твикс мог упасть с высоты, его могли покалечить хулиганы. Мог быть стресс — домашний кот, выросший в тепличных условиях, оказавшись на улице, среди стука колес, шумов, мог умереть от сердечной недостаточности. Кошки могут жить в таких условиях — на улице, на вокзалах и на морозе, но только если там родились, — сказал собеседник.

Твикс на улице оказался чужаком и не мог дать отпор возможным обидчикам, добавил Шеляков. Врач не исключил, что кота загнали и загрызли другие животные, например, собаки. В таких обстоятельствах, отметил эксперт, у Твикса было мало шансов выжить. Кот мог спастись, наткнись он на столовую или окажись дома у другого человека. Он умер, так как не смог куда-то прибиться, подчеркнул Шеляков.

Собака, скорее всего, его потрепала. Пишут, что нашли одну кусаную рану, а не оторванные части тела, значит, ее нанесли при жизни Твикса. Но рана ране рознь. Внешне мы можем видеть просто рану, а внутри, как при падении с высоты, внутренние органы могут быть сильно повреждены. Но главная вина на человеке — нельзя было его оставлять в таком месте, — резюмировал ветеринар.

Ранее волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что смерть Твикса наступила, вероятно, из-за укуса животного и обморожения. В предварительном заключении врачей говорится, что кот умер в результате внутреннего кровотечения, а также укусов в селезенку и легкое.

Поступок проводника осудил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Народный артист России отметил, что никогда в жизни не поймет действия человека, который выбросил животное на улицу в экстремальных погодных условиях.