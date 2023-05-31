Ветеринар рассказал, как создать комфорт для кота при поездке в отпуск Ветеринар Пушилин посоветовал при поездке в отпуск оставить кота дома под присмотром знакомых

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Владельцам котов и кошек при поездке в отпуск самым правильным решением будет оставить питомца дома, в привычной для него обстановке, при этом наиболее комфортным для животного будет вариант «приходящей няни», рассказал «Газете.Ru» ветеринар Иван Пушилин. Он напомнил, что, оставляя животное дома, необходимо подготовить ему еду, а также обработать от паразитов.

Как отметил специалист, в качестве «няни» лучше выбрать друзей или близких, которые знакомы с питомцем и знают, где находятся необходимые ему вещи. Но если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами специалистов, которые будут навещать питомца в согласованные даты.

Для большего спокойствия хозяев в квартире устанавливаются камеры, по которым в режиме реального времени можно понаблюдать, как идут дела у вашего домоседа, а «котоняня» ежедневно присылает отчет с фото или видео о самочувствии питомца, — рассказал ветеринар.

Он напомнил, что сиделка должна знать, где лежит корм и наполнитель, как часто можно кормить животное. Отдельно необходимо прописать график приема лекарств.

Другим вариантом эксперт назвал специальные отели для животных, где кот точно будет накормлен и окружен заботой, а проконтролировать качество ухода можно так же по камерам наблюдения.

При этом ветеринар подчеркнул, что в любом случае питомцу нужно будет привыкнуть к новым людям и окружению, поэтому животному необходимо создать наиболее комфортные условия, а также сделать прививки и обработать от гельминтов.

Ранее ветеринар Софья Климкина предупредила о том, что приоткрытое окно может стать причиной травмирования и даже гибели кошек, так как при застревании в таком окне питомца ждет краш-синдром — передавливание внутренних органов.