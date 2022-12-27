Ветеринар раскрыл способ отбить у кошки желание свалить елку Ветеринар Шеляков: защитить елку от кошки поможет запах цитрусовых

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Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, в разговоре с NEWS.ru рассказал, что отбить у кошек желание уронить елку или прыгнуть на нее можно с помощью мандаринов или апельсинов. По словам эксперта, запах цитрусовых раздражает котов.

Чтобы кошка не повалила елку, не прыгнула на нее, можно побрызгать на елку мандариновым или апельсиновым соком, положить несколько корочек цитрусовых. Это отобьет у кошки интерес к елке. Можно мандаринами украсить елку, — посоветовал Шеляков.

Ветеринар отметил, что такой способ поможет также отучить кошку ходить в туалет куда попало.

Кроме того, врач посоветовал отказаться от елочных игрушек, похожих на кости для собак или еду, а также не вешать на елку легкосъедаемые, блестящие, шуршащие и мелкие украшения.

Ранее ветеринар Патрик Холмбоэ объяснил, почему кошки с повышенным интересом относятся к новогодним елкам. По его словам, коты воспринимают их как ценную добычу — она пробуждает в них охотничьи инстинкты. Кроме того, в домашних условиях кошки зачастую лишены возможности делать привычные для них в дикой природе вещи, как, например, залезать на деревья или полноценно охотиться.