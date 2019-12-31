Пара красноярских пенсионеров пыталась покончить с собой на пороге одного из административных учреждений Красноярска, на что их, по данным СМИ, подтолкнул отказ в выдаче положенного по условиям госпрограммы жилья. Следственный комитет проводит проверку.
Пожилая супружеская пара перебралась по программе переселения «Север-Юг» в Красноярск из Норильска в 2008 году, но до настоящего момента субсидирования на покупку недвижимости они не получили,
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления принять заявления ветеранов, организовать доследственную проверку и, в случае обнаружения признаков состава преступления, принять все возможные меры для обеспечения пенсионеров положенным жильём.
Ранее NEWS.ru писал, что в новогодние праздники люди часто впадают в депрессию, совершают попытки суицида и нуждаются в помощи специалиста.
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