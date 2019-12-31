https://static.news.ru/photo/d364a3e0-2bd1-11ea-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пара красноярских пенсионеров пыталась покончить с собой на пороге одного из административных учреждений Красноярска, на что их, по данным СМИ, подтолкнул отказ в выдаче положенного по условиям госпрограммы жилья. Следственный комитет проводит проверку.

Пожилая супружеская пара перебралась по программе переселения «Север-Юг» в Красноярск из Норильска в 2008 году, но до настоящего момента субсидирования на покупку недвижимости они не получили, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления принять заявления ветеранов, организовать доследственную проверку и, в случае обнаружения признаков состава преступления, принять все возможные меры для обеспечения пенсионеров положенным жильём.

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