https://static.news.ru/photo/2d61cc1c-2801-11ea-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В новогодние праздники люди часто впадают в депрессии, совершают попытки суицида и нуждаются в помощи специалиста. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников.

Эксперт объяснил это тем, что после 31 декабря у россиян появляется много свободного времени на то, чтобы подумать о своей жизни. Многие из них приходят к пониманию того, что они одиноки или же рядом с ними находятся не те люди, которых они хотели бы видеть.

Кроме того, к Новому году мы склонны подводить какие-то итоги и многих они могут не порадовать. Чтобы избежать такой ситуации, нужно думать не о том, что не удалось реализовать в этом году, а о том, как сделать так, чтобы всё получилось в новом. Следует перестать думать о прошлом и сконцентрироваться на будущем. Потому что пока у вас нет цели, ни один ветер вам не будет попутным, — пояснил Денисов-Мельников.

Ранее NEWS.ru рассказывал о новогоднем чуде, которое пришло в дом одной из семей из Улан-Удэ. Активные жители республики финансово помогли нуждающейся семье. Таким образом они отреагировали на пост третьеклассницы, которая попросила пользователей Интернета помочь её маме заработать денег на праздничный стол и подарки под ёлкой.