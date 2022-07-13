«Ветераны России» предложили признать Z и V официальными символами СВО «Ветераны России» призвали признать литеры Z и V официальными символами спецоперации РФ на Украине

Фото: dan-news.info

Литеры Z и V необходимо признать официальными символами специальной военной спецоперации (СВО) РФ на Украине, заявил NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что в данный момент буквы латинского алфавита Z,V и O являются лишь негласным знаком поддержки СВО. По его словам, литеры, особенно Z и V, стали узнаваемыми и положительно воспринимаются военными и гражданами РФ, ДНР и ЛНР.

Законодательное закрепление статуса символов проведения [российской] СВО на Украине повысит уровень правовой защиты указанных символов. За публичное осквернение будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться. Концепция инициативы в полной мере соответствует проводимой государственной политике в сфере сохранения исторической памяти и проведения СВО на Украине. Если люди сами, в качестве поддержки действий РФ на Украине, покупают одежду с Z, V, O, то почему бы не пойти им навстречу и не узаконить статус трех латинских букв? — указал Резяпов.

В мае в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Так в ведомстве ответили на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Парламентарий считает, что ответ Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов.

Ранее стало известно, что сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены обстоятельства по делу о том, что в крымском Судаке неизвестные лица избили военнослужащего за одежду с литерой Z, заявили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Отмечается, что в ОМВД России по городу заявления по данному факту не поступали, а никаких опознавательных знаков на одежде пострадавших не присутствовало.