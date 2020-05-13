Ветерану ВОВ удалось собрать 3 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Всероссийская общественная организация ветеранов войны и труда сообщила, что 98-летней Зинаиде Корневой, которая прошла Великую Отечественную войну, удалось собрать три миллиона рублей на борьбу с пандемией коронавируса.
Уже собрано 3 млн 9 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день из этих средств уже распределены 1,1 млн рублей. Помощь направлена в адрес 37 семей. Сбор средств продолжается.
NEWS.ru передавал ранее, что глава ВОЗ наградил ветерана Великобритании за сбор средств на борьбу с COVID-19. Ему удалось собрать около $40,2 млн.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен