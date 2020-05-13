Общество

Ветерану ВОВ удалось собрать 3 млн рублей на борьбу с коронавирусом

17:08, 13 мая 2020
Зинаида Корнева Зинаида Корнева Фото: veteranorg.ru/instagram.com

Всероссийская общественная организация ветеранов войны и труда сообщила, что 98-летней Зинаиде Корневой, которая прошла Великую Отечественную войну, удалось собрать три миллиона рублей на борьбу с пандемией коронавируса.

Уже собрано 3 млн 9 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день из этих средств уже распределены 1,1 млн рублей. Помощь направлена в адрес 37 семей. Сбор средств продолжается.

NEWS.ru передавал ранее, что глава ВОЗ наградил ветерана Великобритании за сбор средств на борьбу с COVID-19. Ему удалось собрать около $40,2 млн.

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