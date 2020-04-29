Глава ВОЗ наградил ветерана за сбор средств на борьбу с COVID-19

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус наградил британского ветерана Второй мировой войны Томаса Мура. Последнему удалось собрать около $40,2 млн на борьбу с коронавирусом.

Действия капитана Мура вдохновили миллионы людей по всему миру. Для меня большая честь наградить его медалью ВОЗ «Здоровье для всех» за его исключительное проявление солидарности с медицинскими работниками в условиях пандемии COVID-19, — говорится в сообщении.

Мур начал сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом в марте 2020 года. Изначально он рассчитывал собрать не более одной тысячи фунтов стерлингов. Однако его неординарный подход привлёк внимание миллионов людей по всему миру. Так, он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур пообещал совершить 100 кругов. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал поступок ветерана «вдохновляющим примером» для всех британцев.

Как ранее информировал NEWS.ru, Томи Муру, которому 30 апреля исполнилось 100 лет, ко дню рождения прислали более 125 тысяч открыток.