Ветеран «Альфы» рассказал, под какие предметы могут маскировать бомбу

Злоумышленники все чаще маскируют взрывные устройства под обычные бытовые предметы, например игрушки или зажигалки, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, случай в Красногорске, когда мальчик пострадал из-за взрыва, пытаясь поднять купюру с земли, говорит о небезопасности любых найденных на улице объектов.
Исходя из моего опыта, [трагедия в Красногорске] — это первый случай, когда самодельную бомбу замаскировали под купюру. Банкнот еще не было ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Подмосковье. Это происшествие говорит о том, что не стоит ничего трогать и поднимать на улице. Чаще всего для [маскировки бомб] использовались игрушки, портмоне или какие-то бытовые предметы, зажигалки. К этим предметам нужно относиться с еще большей осторожностью, — пояснил Гончаров.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ребенок получил травмы кисти. Мальчик пытался поднять с земли купюру, но внезапно раздался громкий хлопок.