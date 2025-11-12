Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:30

Ветеран «Альфы» рассказал, под какие предметы могут маскировать бомбу

Ветеран «Альфы» Гончаров: игрушки и зажигалки могут быть замаскированы под бомбу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники все чаще маскируют взрывные устройства под обычные бытовые предметы, например игрушки или зажигалки, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, случай в Красногорске, когда мальчик пострадал из-за взрыва, пытаясь поднять купюру с земли, говорит о небезопасности любых найденных на улице объектов.

Исходя из моего опыта, [трагедия в Красногорске] — это первый случай, когда самодельную бомбу замаскировали под купюру. Банкнот еще не было ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Подмосковье. Это происшествие говорит о том, что не стоит ничего трогать и поднимать на улице. Чаще всего для [маскировки бомб] использовались игрушки, портмоне или какие-то бытовые предметы, зажигалки. К этим предметам нужно относиться с еще большей осторожностью, — пояснил Гончаров.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ребенок получил травмы кисти. Мальчик пытался поднять с земли купюру, но внезапно раздался громкий хлопок.

Красногорск
происшествия
дети
бомбы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
