Ветеран «Альфы» дал советы на случай попадания в заложники Ветеран «Альфы» Попов посоветовал взятым в заложники не шуметь и все запоминать

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Людям, попавшим в заложники, нужно стараться не привлекать к себе внимания, не пытаться сбежать при отсутствии гарантии успеха, а также запоминать все, что можно, рассказал в беседе с Lenta.ru подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Самое главное — это не привлекать внимания террористов обращениями, криками, стонами, просьбами. Нужно тщательно запоминать все, что видите и слышите, если, конечно, такая возможность есть. Особое внимание уделять названиям, обращениям террористов друг к другу, а также сленговым словам, акцентам, особенностям речи террористов — все это потом поможет идентифицировать их личности, — порекомендовал Попов.

Если человеку кажется, что он может сбежать от террористов, то важно помнить, что за это можно поплатиться жизнью, поэтому решение о побеге можно принимать только при стопроцентной возможности сделать это беспрепятственно, продолжил эксперт.

Кроме того, необходимо свести к минимуму общение с похитителями во избежание развития «стокгольмского синдрома». Однако если нахождение в заложниках превышает 12 часов, общаться с террористами придется волей-неволей, и в этом случае относительно «вменяемым» можно сообщить об имеющихся заболеваниях, а также попробовать попросить освободить детей, рассказал спецназовец.

Он также указал на необходимость проявлять особую осторожность при штурме: любые резкие действия могут быть неправильно интерпретированы сотрудниками правоохранительных органов. Лучше всего лечь в «позе эмбриона» и закрыть лицо руками, это позволит максимально уберечься от травм.

После штурма вставать можно только после команды группы антитеррора, не проявлять излишних движений и не вскакивать: в момент штурма и после него вас могут принять за террориста либо его пособника, — напомнил Попов.

Ранее сообщалось, что австралийца Кеннета Эллиота освободили после семилетнего плена в Африке. Мужчина был похищен в Буркина-Фасо боевиками организации «Аль-Каида» (признана террористической организацией, запрещена в РФ).