Весенний уход за клубникой: кустики завалят крупными и сладкими ягодами

Весенний уход за клубникой — это залог обильного урожая крупных и сладких ягод, и начать работы нужно незамедлительно.

Если после зимы корни кустов оголились, аккуратно окучьте их, присыпав землей, но оставив молодые розетки (сердечко) на поверхности, и обязательно удалите все лишние усы и прошлогодние розетки, которые отнимают у растения силы. Затем аккуратно прорыхлите почву вокруг кустов и в междурядьях.

Самая частая ошибка дачников — спешка с подкормками. Дождитесь, когда почва прогреется до +10–12 °C и на кустах появится 2-3 новых ярко-зеленых листочка, — это сигнал к первой подкормке. В этот момент клубнике нужен азот для наращивания зеленой массы: используйте раствор мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) или аммиачной селитры, поливая под корень по 0,5–1 л на куст.

Перед цветением, когда начинают формироваться бутоны, проведите вторую подкормку калийными удобрениями (настой древесной золы, калийная селитра) — так клубника завалит крупными и сладкими ягодами.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.