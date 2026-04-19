19 апреля 2026 в 21:15

Весенний уход за клубникой: кустики завалят крупными и сладкими ягодами

Весенний уход за клубникой — это залог обильного урожая крупных и сладких ягод, и начать работы нужно незамедлительно.

Если после зимы корни кустов оголились, аккуратно окучьте их, присыпав землей, но оставив молодые розетки (сердечко) на поверхности, и обязательно удалите все лишние усы и прошлогодние розетки, которые отнимают у растения силы. Затем аккуратно прорыхлите почву вокруг кустов и в междурядьях.

Самая частая ошибка дачников — спешка с подкормками. Дождитесь, когда почва прогреется до +10–12 °C и на кустах появится 2-3 новых ярко-зеленых листочка, — это сигнал к первой подкормке. В этот момент клубнике нужен азот для наращивания зеленой массы: используйте раствор мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) или аммиачной селитры, поливая под корень по 0,5–1 л на куст.

Перед цветением, когда начинают формироваться бутоны, проведите вторую подкормку калийными удобрениями (настой древесной золы, калийная селитра) — так клубника завалит крупными и сладкими ягодами.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

