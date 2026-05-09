День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 09:03

Весеннее настроение за 15 минут: собираем салат с козьим сыром — настоящий витаминный взрыв

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Редис, зеленая фасоль и свежая мята — этот салат пахнет весной. Но главный секрет в заправке: чеснок, горчица и мед, взбитые с оливковым маслом. Именно она превращает набор овощей в ресторанное блюдо.

Что понадобится

Зеленая стручковая фасоль — 200 г, яйца — 2 шт., редис — 6–8 шт., авокадо — 1 шт., салатный микс — 100 г, козий сыр — 80 г, семечки подсолнечника (очищенные) — 2 ст. л., мята свежая — 3–4 веточки, базилик — 3–4 веточки, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Зеленую фасоль бланширую в кипящей подсоленной воде 5–6 минут, после чего сразу откидываю на дуршлаг и обдаю ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет и хруст.

Готовлю заправку: в чашу блендера кладу очищенный чеснок, добавляю оливковое масло, лимонный сок, горчицу и мед, взбиваю до однородной эмульсии, солю и перчу по вкусу. На сухой сковороде поджариваю семечки до золотистого цвета.

Яйца отвариваю и разрезаю на четвертинки. Авокадо нарезаю тонкими ломтиками, редис — кружочками. Мяту и базилик мелко рублю. В глубокой миске смешиваю салатный микс, фасоль, овощи и зелень.

Поливаю все заправкой и аккуратно перемешиваю, чтобы не повредить авокадо. Выкладываю салат на тарелку, сверху распределяю половинки яиц, раскрошенный козий сыр и обжаренные семечки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.