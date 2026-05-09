Весеннее настроение за 15 минут: собираем салат с козьим сыром — настоящий витаминный взрыв

Редис, зеленая фасоль и свежая мята — этот салат пахнет весной. Но главный секрет в заправке: чеснок, горчица и мед, взбитые с оливковым маслом. Именно она превращает набор овощей в ресторанное блюдо.

Что понадобится

Зеленая стручковая фасоль — 200 г, яйца — 2 шт., редис — 6–8 шт., авокадо — 1 шт., салатный микс — 100 г, козий сыр — 80 г, семечки подсолнечника (очищенные) — 2 ст. л., мята свежая — 3–4 веточки, базилик — 3–4 веточки, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Зеленую фасоль бланширую в кипящей подсоленной воде 5–6 минут, после чего сразу откидываю на дуршлаг и обдаю ледяной водой, чтобы сохранить яркий цвет и хруст.

Готовлю заправку: в чашу блендера кладу очищенный чеснок, добавляю оливковое масло, лимонный сок, горчицу и мед, взбиваю до однородной эмульсии, солю и перчу по вкусу. На сухой сковороде поджариваю семечки до золотистого цвета.

Яйца отвариваю и разрезаю на четвертинки. Авокадо нарезаю тонкими ломтиками, редис — кружочками. Мяту и базилик мелко рублю. В глубокой миске смешиваю салатный микс, фасоль, овощи и зелень.

Поливаю все заправкой и аккуратно перемешиваю, чтобы не повредить авокадо. Выкладываю салат на тарелку, сверху распределяю половинки яиц, раскрошенный козий сыр и обжаренные семечки.