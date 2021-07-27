«Веселящий газ» признали в России одурманивающим веществом

Закись азота («веселящий газ») включена в перечень одурманивающих веществ, утверждённый правительством России. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Наряду с «веселящим газом» в список попали ксенон, смесь димедрола с этиловым спиртом, а также сочетание доксиламина с этиловым спиртом.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Московского научного центра наркологии Михаил Михайлов ранее отмечал, что зависимость, возникающая из-за вдыхания «веселящего газа», не отличается от героиновой и любой другой наркозависимости. Он добавил, что все психоактивные вещества включаются в международный список наркотических веществ. По его словам, этот перечень огромен и постоянно пополняется.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что «веселящий газ» негативно влияет на мозг и нервную систему. Его употребление может привести к коме или смерти от гипоксии.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за пропаганду «веселящего газа». Согласно ему, граждан будут штрафовать за данное нарушение на сумму до двух тысяч рублей, должностных лиц и ИП — до 20 тысяч рублей, юрлиц — до 150 тысяч рублей. Кроме того, деятельность компаний-нарушителей может быть временно приостановлена.