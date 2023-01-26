Верзилову предъявили обвинение из-за двух твитов и двух постов Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках про ВС РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Петр Верзилов

В «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщили, что издателю портала Петру Верзилову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) официально предъявлено обвинение по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России. Уголовное дело возбудили из-за двух твитов и двух постов, рассказывающих об убийствах в Буче.

По мнению СК, своими публикациями издатель «Медиазоны» «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции». В его постах, считает СК, содержится посыл, «способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности» и тем самым «причинить вред интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Верзилов был объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства).

До этого RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.