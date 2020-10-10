Верующих призвали носить маски

https://static.news.ru/photo/ea95223c-0af2-11eb-8b41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иерарх Русской православной церкви обратился к верующим с призывом неукоснительно соблюдать меры профилактики при посещении храмов на фоне пандемии коронавируса.

В каждом приходе, в каждом монастыре мы должны нашим верующим говорить о необходимости строгого соблюдения мер <...>, в том числе ношения масок, перчаток, соблюдения социальной дистанции. Без этого мы не сможем пережить эту осень без больших потерь, — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он выразил надежду, что не повторится весенняя история, когда пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. Для иллюстрации своих слов архиерей привёл Троице-Сергиеву лавру, где летом не очень хорошо соблюдались меры предосторожности.

Сейчас они соблюдаются. Каждому человеку, который входит в лавру, выдаётся маска, — отметил митрополит.

Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл объявил о самоизоляции после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Поэтому литургию в день памяти преподобного Сергия Радонежского он решил совершить в домовом храме в подмосковном Переделкино.