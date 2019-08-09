Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск футболок с ошибочным изображением карты Китая.
Сообщение было опубликовано в сервисе микроблогов Weibo. В частности, компания допустила ошибку, неверно указав статус специальных административных районов Китая. Гонконг и Макао были изображены как отдельные страны, передаёт
В Versace сообщили, что все футболки изъяты из продажи. Руководство компании уточнило, что это акт халатности, а Versace уважает территориальный суверенитет КНР.
Мы приносим глубокие извинения за последствия, — гласит сообщение.
Ранее News.ru писал о том, что глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче объявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Своё решение Версаче озвучила в интервью журналу 1843.