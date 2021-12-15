«Верим в чудо!»: Путина попросили о выплатах семьям с детьми к Новому году

Жительница Новосибирска Ксения Борошкина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выплатить семьям с детьми по пять тысяч рублей, сообщает Сиб.фм. Мать двоих детей опубликовала петицию, в которой поблагодарила за прошлые новогодние выплаты и сообщила, что расходы с того времени не уменьшились.

Уверена, меня поддержат все российские матери — нужно повторить выплату пяти тысяч рублей и в 2022 году! Ведь проблем, трат и расходов ничуть не стало меньше! Очень просим об этом подарке и верим в чудо! — заявила Борошкина.

В комментариях оценили такое предложение вполне реализуемым, исходя из профицита бюджета. А одна из матерей рассказала, что выплата ей необходима: у семьи с тремя детьми ипотека на 20 лет и денег не хватает даже на продукты. Сама она в декретном отпуске с грудным ребёнком.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов предположил, что на фоне рекордной инфляции и возможного введения QR-кодов в России могут объявить о новогодних выплатах для пенсионеров. По его словам, сумма выплат может составить порядка 10–15 тысяч рублей. Парламентарий считает, что сейчас власти нужен «какой-то пряник», чтобы «подкармливать зависимые слои населения».