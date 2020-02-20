https://static.news.ru/photo/5615fe44-53f8-11ea-b059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд РФ вернул Roshen жалобу на начисление её липецкой фабрике 361,5 млн налогов. Она была подана позже срока.

Отмечается, что кассация поступила 14 февраля. Представитель Roshen объяснил это командировкой и поздним получением последнего судебного акта, но судья посчитала, что это не может быть уважительной причиной.

Возвратить настоящую кассационную жалобу заявителю, — цитирует решение суда ТАСС.

Корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко, ведёт процесс по оспариванию начисления налогов фабрике в Липецке с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I–IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кондитерская корпорация Roshen заявила о серьёзном давлении в отношении своей липецкой фабрики со стороны налоговых органов РФ. Действия налоговиков в корпорации назвали «откровенным грабежом». При этом в корпорации отмечают, что представители фискальных органов опираются на ничем не обоснованные судебные акты.