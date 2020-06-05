Верховный суд признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией

https://static.news.ru/photo/d841d73e-a723-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд РФ признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» и запретил её деятельность на территории России, сообщили представители Генеральной прокуратуры РФ.

С соответствующей просьбой в инстанцию обратился глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В документе говорится, что группировка вела в РФ «пропагандистскую и иную работу» и угрожала безопасности страны, а также жизням и здоровью граждан, передаёт официальный сайт Генпрокуратуры.

Рассмотрение дела состоялось 4 июня 2020 года. Требования Генпрокуратуры РФ суд удовлетворил полностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Генеральная прокуратура может получить право по блокировке интернет-ресурсов или интернет-СМИ за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма.

Законопроект подготовлен членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.