Верховный суд отправил на пересмотр дело неонацистов Тихонова и Хасис

Верховный суд РФ отменил приговор и отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело бывших членов неонацистской группировки Никиты Тихонова и Евгении Хасис, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, передаёт ТАСС. В 2009 году они были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Президиум Верховного суда РФ в соответствии с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу Тихонова и Хасис, отменил кассационное определение. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, — сказал адвокат.

Мера пресечения Тихонову и Хасис в виде содержания под стражей продлена до 8 марта 2022 года. Повторное апелляционное рассмотрение дела пройдет в Верховном суде.

Защита считает, что слабая доказательная база по делу отразилась на вердикте присяжных, при котором семь голосов было за признание вины, а пять против. По словам Аграновского, это вынудило власти оказывать те меры давления, которые установил впоследствии ЕСПЧ. Относительно того факта, что сам Тихонов впоследствии признал свою вину, адвокат заявил, что это было сделано под давлением после осуждения его на пожизненный срок.

В феврале этого года Европейский суд по правам человека признал, что присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении Тихонова и Хасис.

Напомним, Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Их признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которое произошло на Пречистенке 19 января 2009 года.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовил один из лидеров местного неонацистского объединения «Правые Приморья». Задержанный 2000 года рождения планировал устроить взрыв с целью оказать воздействие на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики.