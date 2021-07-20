Верховный суд оставил COVID-19 в списке опасных болезней

Верховный суд России отклонил иск об исключении коронавируса из списка представляющих опасность для окружающих болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

С иском обратилась организация «Лига защиты пациентов» и более тысячи граждан. Они требовали отменить постановление правительства от 31 января 2020 года, которым COVID-19 внесли в список опасных болезней. Помимо коронавируса в него входят чума, ВИЧ, малярия, туберкулёз и ещё 11 заболеваний.

Верховный суд иск отклонил.

Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности [заразности], тяжёлым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности, — сообщила пресс-служба Верховного суда.

Также суд отметил, что коронавирус является новым заболеванием с высокой скоростью передачи и иммунитета к нему у населения нет.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим. Тогда иск поступил тоже от «Лиги защитников пациентов».