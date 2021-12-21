«Вектор» впервые опубликовал фото штамма «омикрон»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». Для этого исследователи заразили одну из клеток новой мутацией и сняли происходящее с помощью микроскопа, сообщает Роспотребнадзор.

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон» коронавируса для исследования его морфологических характеристик, — говорится в сообщении.

Клетки были отделены от поверхности специальных пробирок, в которых они выращивались. Потом их залили эпоксидной смолой, чтобы получить тонкий прозрачный срез, который и изучали с помощью микроскопа. Таким образом, учёным удалось получить более чёткие изображения и разглядеть клетку штамма.

Исследователям также удалось запечатлеть везикулярные структуры (пузырьки), которые чаще всего представляют собой расширенные канальцы. Белки, из которых состоит вирус, вырабатываются в цитоплазме.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что самыми характерными симптомами штамма «омикрон» коронавируса являются головная боль и внезапная слабость. Для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов.