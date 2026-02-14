Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан

Представители участников популярного юмористического шоу «Что было дальше?» заявили, что не располагают информацией о возможной релокации проекта в Казахстан, пишет РИА Новости. Их слова стали ответом на слухи о переносе съемок в связи с запретом на въезд в РФ комику Нурлану Сабурову.

Честно говоря, не знаю, впервые слышу, — сказал директор участников шоу Тамби Масаева, Эмира Кашокова и Ильи Макарова Арсен Кушхов, отвечая на вопрос о переезде шоу.

Концертный директор Алексея Щербакова Дима Демьян аналогично заявил, что ничего не знает о таких планах. Сами участники проекта не комментируют возможность смены локации.

«Что было дальше?» — русскоязычное юмористическое интернет-шоу в жанре черного юмора. Суть программы в том, что четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать ее финал. При этом используются подколы и нецензурная лексика, иногда граничащие с оскорблениями в адрес гостя.

Ранее сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил предписание в московском аэропорту Внуково.

После этого адвокат Вадим Багатурия предположил, что Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.