Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 02:08

Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан

РИАН: ведущие шоу «ЧБД» не получали информацию о возможном переезде в Казахстан

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Представители участников популярного юмористического шоу «Что было дальше?» заявили, что не располагают информацией о возможной релокации проекта в Казахстан, пишет РИА Новости. Их слова стали ответом на слухи о переносе съемок в связи с запретом на въезд в РФ комику Нурлану Сабурову.

Честно говоря, не знаю, впервые слышу, — сказал директор участников шоу Тамби Масаева, Эмира Кашокова и Ильи Макарова Арсен Кушхов, отвечая на вопрос о переезде шоу.

Концертный директор Алексея Щербакова Дима Демьян аналогично заявил, что ничего не знает о таких планах. Сами участники проекта не комментируют возможность смены локации.

«Что было дальше?» — русскоязычное юмористическое интернет-шоу в жанре черного юмора. Суть программы в том, что четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются угадать ее финал. При этом используются подколы и нецензурная лексика, иногда граничащие с оскорблениями в адрес гостя.

Ранее сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил предписание в московском аэропорту Внуково.

После этого адвокат Вадим Багатурия предположил, что Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.

ЧБД
Нурлан Сабуров
переезды
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Фигурист из Казахстана сенсационно завоевал золото на Олимпиаде
В скрининг новорожденных в РФ внесут еще одно редкое заболевание
Стало известно, какой важный вопрос согласовали РФ и Украина в Абу-Даби
В МИД РФ напомнили о цели БРИКС
Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира
Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан
«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС
Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе
Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева
Мелания Трамп нарушила на публике собственный запрет
Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.