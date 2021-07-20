Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как её заставили снять платье при обыске

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина рассказала подписчикам о том, как съездила к мужу на свидание в тюрьму. При этом она в Instagram отметила, что муж предупреждал о неприятной процедуре обыска.

Но байка о том, что всякого прибывшего на длительное свидание обыскивают полностью изнутри и снаружи, оказалась всего лишь байкой. Меня заставили только снять платье, и то ненадолго. Правда, все мои, я извиняюсь, дополнительные трусы и все остальные вещи прощупали основательно и забрали через решётку, — отметила журналист.

Она 20 июля выложила несколько сообщений в сторис с рассказом о том, что её мужа арестовали по экономической статье.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали начальника исправительной колонии № 2 в Тульской области при получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение начальник тюрьмы обещал помочь одному из заключённых выйти на свободу по УДО. В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.