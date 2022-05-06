Ведущая Екатерина Андреева выступила против запрета Instagram в России

Екатерина Андреева / Фото Соцсети

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскритиковала блокировку Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) на территории России. Это «неправильно» и являет собой «политику двойных стандартов», высказалась она на Форуме кубанской журналистики, передаёт Говорит Москва.

Я продолжаю вести свой Instagram через VPN. Это не запрещено, и я не занимаюсь экстремистской деятельностью. Более того, я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, это неправильно, — сказала Андреева.

Телеведущая заявила, что запрет Instagram является «политикой двойной стандартов»: с одной стороны, платформа заблокирована, с другой — любой человек может продолжить пользоваться ресурсом, подключив VPN.

21 марта Таганский суд Москвы запретил Facebook и Instagram (деятельность обеих соцсетей в России запрещена). Согласно этому же решению, Мeta признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя.

28 марта россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta, нарушающей права граждан и несущей угрозу конституционному строю РФ. Решение суда не ограничивает действий физических и юридических лиц по использованию продуктов компании.

Ранее стало известно, когда заработает отечественный аналог платформы Россграм. О новой дате старта проекта NEWS.ru сообщил совладелец приложения Александр Зобов. По его словам, запуск был отложен разработчиками из-за хакерских атак, с помощью которых злоумышленники «пытались обрушить серверы».