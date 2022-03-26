Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы официально признал, что компания Meta (деятельность в России запрещена) нарушает права граждан и несёт угрозу конституционному строю РФ. При этом запрет Meta в России не ограничивает действий физических и юридических лиц по использованию продуктов компании. Это следует из текста постановления, опубликованного на сайте суда.

Компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несёт в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации, — указал суд.

В решении суда также отмечается, что Мeta признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя. При этом россияне могут и далее пользоваться Facebook и Instagram (деятельность в России запрещена), если речь не идёт об участии в запрещённой законом деятельности.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков призвал граждан РФ подчистить ссылки на Instagram и Facebook, а также избегать логотипов данных платформ на одежде и предметах обихода, чтобы не получить штраф и не стать фигурантом уголовного дела. По его словам, лучше заходить в соцсети только с мобильного телефона. На компьютере же следует убрать все отсылки к запрещённым ресурсам, а фотографии и посты перенести в другое место.