Юрист рассказал, как не стать фигурантом уголовного дела из-за соцсетей

Гражданам России стоит подчистить ссылки на запрещённые в стране Instagram* и Facebook*. В противном случае можно получить штраф или же стать фигурантом уголовного дела. Об этом рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «ФедералПресс». Он добавил, что лучше избегать и логотипов данных платформ на одежде и предметах обихода.

Теоретически у власти есть возможность наказывать за многие вещи в соцсетях. Допустим, если у вас будет найдена чашка, кружка, ложка, толстовки с изображением Instagram* и Facebook*, если вы в своем тексте оставите ссылки на социальную сеть, или в тексте мелькнет логотип, на сайте помещена кнопка «поделиться» или лайк с изображением соцсети, то уже не исключено наказание, – пояснил специалист.

По его словам, лучше заходить в соцсети только с мобильного телефона. На компьютере же следует убрать все отсылки к запрещённым ресурсам, а фотографии и посты перенести в другое место.

С 21 марта в России признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms*, которая управляет соцсетями Facebook* и Instagram* (их деятельность также признана судом экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд. Оно вступило в силу немедленно.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России может быть введён запрет VPN-сервисов и ресурсов, которые позволяют обходить блокировку сайтов и соцсетей. При этом, по его словам, россиян не будут привлекать к ответственности за их использование.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России