Российский суд запретил Facebook и Instagram

Компания Meta (Facebook и Instagram) признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена. Такое решение принял Таганский суд 21 марта. Как сообщили в суде, решение вступает в силу немедленно.

Запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории РФ на основании осуществления экстремистской деятельности, — сказала судья.

Суд не будет запрещать деятельность в России WhatsApp и Facebook Messenger. Как отметил прокурор, граждане не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются Facebook и Instagram.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ведомство объявило, что Instagram заблокирован на территории России с 00:00 мск 14 марта.

Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».

21 марта представитель Меtа заявила в Тверском суде Москвы, что компания изменила политику и считает недопустимыми призывы к насилию в отношении россиян.