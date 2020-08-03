Вдова рэпера Картрайта пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/5347d02e-d450-11ea-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Энди Картрайта (Александр Юшко) Фото: vk.com/andy_cartwright

Супруге украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, которую подозревают в убийстве возлюбленного, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. На этом настаивает следствие.

Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее супругу рэпера арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля 2020 года. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов подозреваемой, мужчина умер от передозировки наркотиками. Гражданка пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам, писал NEWS.ru.