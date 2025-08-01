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01 августа 2025 в 11:26

ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: почти 80% граждан России доверяют Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Почти 80% россиян выразили доверие президенту Владимиру Путину, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно последнему опросу, проведенному с 21 по 27 июля, этот показатель вырос на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% участников опроса (плюс 0,5 п. п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,3 п. п. и составляет 74,7%, — сказано в материалах соцслужбы.

Одобрение работы правительства РФ составило 49,5%, тогда как рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина увеличился до 51,2%. Среди лидеров парламентских партий наибольший рост доверия показал лидер КПРФ Геннадий Зюганов — его рейтинг вырос на 3,6 пункта, достигнув 35,2%. Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Ранее пресс-служба ВЦИОМ сообщила, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной, которую можно понять, лишь веря в ее особое предназначение. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.

Прежде опрос канала «Патриот» показал, что рейтинг кинолент, лучше всего воспитывающих дух патриотизма, возглавили советские картины «Они сражались за Родину» (1975), «Офицеры» (1971) и «А зори здесь тихие» (1972). Также в топ списка попал фильм «В бой идут одни „старики“» (15%). Замыкает пятерку киноэпопея «Освобождение» (14%).

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