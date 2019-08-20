https://static.news.ru/photo/b4a9262e-c330-11e9-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Граждане России частично опасаются роботозамещения в их трудовой деятельности, заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился в преддверии запуска 22 августа космического корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Skybot F-850 (FEDOR) на МКС.

Россияне считают, что роботы в ближайшем будущем заменят людей во многих сферах, но при этом не боятся остаться без работы, потому что роботизация не коснётся их деятельности, уверены 78% респондентов. Каждый пятый опрошенный выразил опасение, что роботы вскоре могут полностью заменить человека.

Отвечая на вопрос, в каких видах деятельности могли бы быть использованы роботы, 49% назвали освоение космоса, 44% — опасные промышленные производства, 39% — ликвидацию катастроф или стихийных бедствий, треть опрошенных уверены, что роботы могут заменить человека в медицинской диагностике и сельском хозяйстве, 16% — бытовое обслуживание, 11% — научные исследования, 7% — управление общественным транспортом.

В опросе принимают участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Подготовка поисково-спасательной группы Центрального военного округа к запуску «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту состоялась в Челябинской области. Спасатели отрабатывали прыжки с высоты 1500 метров на поверхность воды и эвакуацию капсулы на сушу при помощи машин-амфибий «Синяя птица», писал News.ru.