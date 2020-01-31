Художник и музыкант Алексей Куделин, известный как Вася Ложкин, планирует стать кандидатом в депутаты Государственной думы. Он может принять участие в довыборах в связи с освободившимся местом.
Об этом
Куделин
Я — человек взрослый, гражданин и налогоплательщик, я могу пойти кандидатом в депутаты, да и в президенты могу, почему нет? — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что новосибирский суд отклонил иск прокуратуры о признании экстремистской картины Ложкина «Великая прекрасная Россия».
В 2016 году картина была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Поводом послужило решение того же суда, вынесенное на основании требований прокурора.
Летом 2018 года, после вмешательства в ситуацию членов Совета при президенте по правам человека, полотно
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