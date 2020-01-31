https://static.news.ru/photo/afc65586-4437-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Куделин (Вася Ложкин) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник и музыкант Алексей Куделин, известный как Вася Ложкин, планирует стать кандидатом в депутаты Государственной думы. Он может принять участие в довыборах в связи с освободившимся местом.

Об этом заявили в партии «Зелёная альтернатива». Там отметили, что в российском парламенте не присутствуют экологи, а Ярославская область, от которой может выдвигаться деятель искусства, является проблемным регионом с точки зрения охраны природы.

Куделин подтвердил свои намерения журналистам «Ридуса».

Я — человек взрослый, гражданин и налогоплательщик, я могу пойти кандидатом в депутаты, да и в президенты могу, почему нет? — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что новосибирский суд отклонил иск прокуратуры о признании экстремистской картины Ложкина «Великая прекрасная Россия».

В 2016 году картина была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Поводом послужило решение того же суда, вынесенное на основании требований прокурора.