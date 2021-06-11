Вассерман ответил словами Окуджавы на вопрос про журналистов

https://static.news.ru/photo/52d577b8-cb71-11eb-8ff7-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Журналист, как и любой человек, не может быть объективным, заявил в беседе с NEWS.ru публицист и эрудит Анатолий Вассерман, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, у «акул пера» всегда есть «какие-то личные предположения, какие-то личные интересы». Он также вспомнил слова из песни Булата Окуджавы «Я пишу исторический роман» — «каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит».

Соответственно он (журналист. — NEWS.ru) всегда будет писать и действовать в соответствии со своими взглядами. Объективной может быть, разве что, журналистика в целом. Грубо говоря, [телеканалы] CNN и Fox News равно необъективны, но в [разных] направлениях. Если вы будете изучать материалы и CNN и Fox News, у вас будет больше шансов понять, что происходит в стране и мире, — отметил Вассерман.

Он добавил, что «нет смысла требовать от отдельного журналиста объективности», так как это «физиологически невозможно».

Публицист также оценил значение одной из самых престижных премий США в области журналистики — Пулитцеровской. По его словам, награда ещё более политизирована, чем при жизни американского издателя Джозефа Пулитцера, в честь которого её назвали. Он напомнил, что награду в разных категориях получили «несколько публикаций, не более достоверных, чем «сливы» известного информационного портала Bellingcat.

Ранее сообщалось, что публицист и кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо изменить пенсионную систему, перестав уравнивать размер пенсий.