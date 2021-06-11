«Политизирована ещё больше»: Вассерман о Пулитцеровской премии

https://static.news.ru/photo/33a7b12a-cb63-11eb-afa3-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Одна из самых престижных премий США в области журналистики — Пулитцеровская — сейчас ещё более политизирована, чем при жизни американского издателя Джозефа Пулитцера, в честь которого её назвали, заявил в беседе с NEWS.ru публицист и эрудит Анатолий Вассерман.

Насколько я могу судить, [Пулитцеровская] премия была с самого начала изрядно политизирована в том смысле, что сама по себе публицистика — это дело не столько журналистское, сколько политическое, но в последние годы было несколько совершенно скандальных решений по этой премии, когда награждали людей за голимую липу, а не за что-то разумное, доброе, не говоря уж о вечном. Так что, думаю, что эта премия политизирована ещё больше, чем при жизни самого Пулитцера, — считает эксперт.

Он напомнил, что награду в разных категориях получили «несколько публикаций, не более достоверных, чем «сливы» известного информационного портала Bellingcat.

Среди лауреатов премии в 2021-м 10 фотографов Associated Press. Они разделили награду за снимки для новостей при освещении протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.

Напомню, что Флойда никто не убивал. Вскрытие показало, что он умер от совершенно дикой передозировки коктейля из нескольких наркотических веществ. Обезболивающие опиаты и ещё какая-то дрянь. <...> Потому и пришлось его восемь минут удерживать [полицейским], так как этот коктейль из всякой дури не давал ему ощутить слабость, и поэтому он продолжал сопротивляться. Во-вторых, подобных событий регулярно происходит великое множество, — рассказал Вассерман.

Кроме того, «Пулитцера» за журналистское расследование получило издание The Boston Globe. Оно раскрыло систематическую неспособность правительств штатов делиться информацией об опасных водителях грузовиков.

Премию за репортаж получили сотрудники The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute, расследовавшие деятельность полицейских подразделений K-9. Также впервые награду получило издание BuzzFeed News — за репортаж об инфраструктуре, созданной правительством КНР для массового задержания мусульман. Пулитцеровская премия присуждается с 1917 года.

Ранее сообщалось, что публицист и кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо изменить пенсионную систему, перестав уравнивать размер пенсий.