Вассерман предложил новый способ начисления пенсий в России

https://static.news.ru/photo/d4f088b4-c603-11eb-9d8c-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист и кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо изменить пенсионную систему, перестав уравнивать размер пенсий. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Размер пенсии не должен быть одинаковым для всех. При начислении пенсий нужно учитывать трудовой стаж, наличие высшего образования, научную степень и условия труда, — пояснил эрудит.

По его словам, сейчас пенсии выплачиваются из доходов работающих граждан, хотя следует их выделять из государственного бюджета. Он подчеркнул, что выплаты нужно привязывать к доходу ВВП всей страны, а не к зарплатам.

Ранее Вассерман рассказал, что недоволен размером своей пенсии. По его словам, государство выплачивает ему одну двадцать пятую часть от ежемесячных доходов, при этом он не получает никаких надбавок. Он пояснил, что базовый размер его пенсии сложился, когда он был гражданином Украины, а основные взносы пошли в Пенсионный фонд России. Эрудит получил российское гражданство в 2016 году.