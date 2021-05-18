Вассерман раскритиковал закон о налоге на роскошь

https://static.news.ru/photo/bee3c4e8-b7e2-11eb-9d30-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Анатолий Вассерман оценил законопроект о налоге на роскошь, который внесли в Госдуму. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Идея привлекательная, но шлифовать её придётся долго, — цитирует его издание.

Вассерман полагает, что из-за закона, если его примут в нынешнем виде, могут возникать спорные ситуации. В частности, эсеры предлагают обложить налогом владельцев недвижимости, которая стоит дороже 50 млн рублей. Однако, по мнению телеведущего, такие объекты в столице покупаются не для жизни, а для перепродажи по более высокой цене. В этом случае их необходимо расценивать как спекулятивные сделки и облагать соответствующими сборами.

Ранее сообщалось, что по замыслу эсеров, налог должны будут уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолётов, вертолётов, яхт и катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолётов — от 3% до 7%. Новые нормы могут быть внедрены уже с 2022 года.