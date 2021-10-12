Вассерман пришёл в Госдуму без своей знаменитой жилетки, но с планшетом

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман пришёл на новое рабочее место в Госдуму без своей знаменитой жилетки, но с загадочным гаджетом на шее. По его словам, он опасался проблем с охраной, сообщает «ВестиFM» в своём Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что решил оставить жилетку дома, потому что опасался возможных проблем при входе. По его словам, никаких препятствий для ношения привычного ему набора инструментов нет, поскольку депутатов не досматривают.

Решил, что сначала надо будет разобраться с правилами охраны, а потом уже решать, что носить, — объяснил он.

Вассерман уточнил, что загадочный гаджет, с которым он пришёл в Госдуму, — это обычный планшет в чехле.

Ранее сообщалось, что Вассерман на выборах набрал 33,66% голосов и обошёл конкурентов Алёну Попову из «Яблока» и Сергея Обухова из КПРФ. Вассерман вступил во фракцию «Cправедливая Россия — За правду» в Гоcдуме. По словам депутата, вопрос о членстве в партии не поднимался.