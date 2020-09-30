Вассерман поддержал редакторов «Что? Где? Когда?» в скандале с ножом

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман встал на сторону редакторов телепрограммы «Что? Где? Когда?» в скандале с вопросом о ноже и луке на первой игре осенней серии.
Речь идёт о первом же вопросе первой игры осенней серии 27 сентября. Знатокам предложили угадать, при взаимодействии каких предметов, находящихся в чёрном ящике, происходит превращение аминокислот в пропенсульфеновую кислоту. Знатоки не смогли ответить на этот вопрос. В чёрном ящике оказались нож и луковица, а ведущий Борис Крюк пояснил, что такая химическая реакция происходит при нарезании лука.
Затем пользователи «Пикабу» уличили редакторов программы в непрофессионализме. Они заметили, что такая реакция не может быть запущена при взаимодействии ножа и лука, а в вопросе были перепутаны названия химических элементов.
Анатолий Вассерман в
NEWS.ru ранее уже сообщал о том, как пользователи «Пикабу» заметили неточность в вопросе, вызвавшем столько обсуждений в Сети.
Кроме этого, клуб в последние месяцы сотрясали и другие скандалы. В июле пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского.
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